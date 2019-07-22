Поиск

Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира

Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира
Российский теннисист Даниил Медведев
Фото: AP Photo/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Теперь он на девятой строчке, а на десятую опустился итальянец Фабио Фоньини.

Неделю назад, после завершения турнира серии Большого шлема "Уимблдон" Медведев впервые в карьере пробился в первую десятку рейтинга. Сейчас он, таким образом, добился наивысшей для себя позиции в карьере.

Это рокировка – единственная в топ-10 рейтинга. На его вершине по-прежнему находится серб Новак Джокович, а за ним располагаются Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Кеи Нисикори (Япония), Карен Хачанов, Даниил Медведев (оба - Россия), Фабио Фоньини (Италия).

В первую сотню рейтинга из россиян также входит Андрей Рублев. Он опустился на две строчки и теперь 78-й.

теннис

Новости по теме

Новости

"Зенит" выиграл у "Сочи" в матче РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" матч РПЛ

"Ростов" назвал вопиющим судейство в матче со "Спартаком"

"Спартак" осудил действия ОМОНа против своих болельщиков в Ростове

Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

На матче "Ростов" - "Спартак" за нарушения порядка задержали восемь человек

ОМОН вызвали после матча в Ростове из-за попытки фанатов отбить нарушителей

РФС разберется в ситуации с избиением ОМОНом болельщиков "Спартака" в Ростове

Российский боец UFC попал в больницу после нокаута на 12-й секунде боя в США

Пакьяо победил Турмана судейским решением

Пакьяо победил Турмана судейским решением
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');