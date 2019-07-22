Теннисист Медведев впервые стал девятой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: AP Photo/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Теперь он на девятой строчке, а на десятую опустился итальянец Фабио Фоньини.

Неделю назад, после завершения турнира серии Большого шлема "Уимблдон" Медведев впервые в карьере пробился в первую десятку рейтинга. Сейчас он, таким образом, добился наивысшей для себя позиции в карьере.

Это рокировка – единственная в топ-10 рейтинга. На его вершине по-прежнему находится серб Новак Джокович, а за ним располагаются Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Кеи Нисикори (Япония), Карен Хачанов, Даниил Медведев (оба - Россия), Фабио Фоньини (Италия).

В первую сотню рейтинга из россиян также входит Андрей Рублев. Он опустился на две строчки и теперь 78-й.