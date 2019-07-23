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Тимофей Мозгов пропустит ЧМ по баскетболу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский центровой Тимофей Мозгов не сможет сыграть на чемпионате мира по баскетболу, который пройдет в Китае.

"К сожалению, в этом году национальной команде не поможет центровой Тимофей Мозгов", - говорится в сообщении пресс-службы Российской федерации баскетбола (РФБ).

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Бруклин Нетс" и бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной России Мозгов в 2018 перешел в "Орландо Мэджик", но травма ноги не позволила ему отыграть сезон.

В интервью "Интерфаксу" в мае баскетболист заявил, что рассчитывает сыграть на ЧМ.

"Конечно, я хочу играть, надеюсь, здоровье мне позволит. Хочу оказаться на чемпионате мира и постараюсь подготовиться к нему еще до того, как у сборной России начнется подготовка, чтобы набрать оптимальную форму. Надеюсь, что здоровье позволит выступить – уже после ЧМ – на следующем чемпионате НБА", - сказал тогда Мозгов.

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с Нигерией, Южной Кореей и Аргентиной.

баскетбол Тимофей Мозгов

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