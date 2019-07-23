ХК "Спартак" и Turkish Airlines продлили сотрудничество

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и авиакомпания Turkish Airlines подписали новый договор о сотрудничестве.

Как пояснил гендиректор "Спартака" Андрей Веревко, отвечая на вопрос "Интерфакса" на пресс-конференции, срок нового соглашения рассчитан на один год.

"В прошлом сезоне мы постарались и в этом сезоне у нас есть много новых задумок, которые мы хотим реализовать. В ближайшее время мы обсудим проведения мирового шоу с участием маленьких спортсменов из Турции", - отметил он.

Гендиректор представительства авиакомпании Туран Йардымджи отметил рост популярности хоккея в Турции.

Кроме этого, федерации хоккея России и Турции ведут переговоры о том, чтобы в Россию приехала одна из детских хоккейных команд Турции и сыграла товарищеский матч.

"Уверен, что импульс, который заложили лидеры наших стран, надо продолжать", - отметил он.

"Спартак" и авиакомпания начали сотрудничество в 2018 году. Перед началом минувшего хоккейного сезона логотип Turkish Airlines появился на игровой форме команды, а болельщики стали участниками разнообразных совместных акций.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)-2018/19 "Спартак" завершил на седьмом месте в Западной конференции. На первой стадии розыгрыша Кубка Гагарина он уступил в серии до четырех побед (2-4) петербургскому СКА.