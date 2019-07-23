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Гацкан перешел в "Крылья Советов" после 11 лет в "Ростове"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил о подписании контракта с молдавским полузащитником Александром Гацканом.

Как сообщает пресс-служба "Крыльев", 35-летний футболист подписал с ними контракт по схеме "1+1".

Предыдущим клубом Гацкана был "Ростов" (Ростов-на-Дону), цвета которого он защищал на протяжении 11 лет. В сезоне-2013/14 выиграл Кубок России.

Последние несколько минут за "Ростов" Гацкан провел 20 июля, когда вышел на поле на 88-й минуте домашнего матча со "Спартаком". Через несколько минут "Ростов" провел гол, благодаря чему ушел от поражения - 2:2. А после финального свистка на "Ростов-Арене", где прошла игра, состоялись торжественные проводы Гацкана из клуба.

Также в карьере Гацкана был казанский "Рубин", за который он играл с 2006 по 2008 год, и молдавский клуб "Униспорт-Авто" (2000 - 2004).

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