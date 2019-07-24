Вылет "Нефтчи" на матч Лиги Европы в Тулу задержался из-за неисправности самолета

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вылет футболистов и руководства клуба "Нефтчи" из Баку в Москву задерживается из-за неисправности самолета, сообщили азербайджанские СМИ.

Первоначально, ФК "Нефтчи" должен был вылететь в семь часов утра, однако этот рейс был отменен из-за неисправности, обнаруженной в самолете.

В настоящее время клубу предоставлен другой самолет, вылет которого планируется в 11 часов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе тульского ФК "Арсенал", бакинцы вечером в среду планируют провести открытую тренировку на стадионе "Арсенал" в Туле и пресс-конференцию для журналистов.

Азербайджанский клуб в четверг, 25 июля сыграет первый матч во втором квалификационном раунде Лиги Европы с тульским "Арсеналом" на стадионе в Туле. Начало матча в 20:00. Для тульского клуба это будет дебют в европейских кубковых турнирах.