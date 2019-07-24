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Бывший судья премьер-лиги стал замначальника команды в ФК "Спартак"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бывший арбитр отечественной премьер-лиги Михаил Ходырев перешел на работу в московский ФК "Спартак", где будет трудиться в качестве заместителя начальника команды.

"Да, действительно, со вчерашнего дня я приступил к работе. Информацию о работе в "Спартаке" подтверждаю", - приводит слова Ходырева "Спорт-Экспресс" в среду.

Ходырев обслужил около 50 матчей чемпионата России, судить игры перестал в 2005 году, с тех пор работал инспектором, оценивая работу судей в матчах различных дивизионов.

Ходырев уточнил, что в связи с переходом в "Спартак", перестал и инспектировать. "Я написал заявление о том, что приостанавливаю свою деятельность в качестве инспектора", - сказал он.

футбол ФК Спартак

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