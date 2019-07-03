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ФК "Спартак" презентовал форму из переработанных пластиковых бутылок

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" представил домашнюю и гостевую формы на сезон-2019/20, изготовленную компанией Nike.

Домашний комплект формы представляет собой красную футболку и белые трусы. На футболку возвращена традиционная для "Спартака" белая полоса на груди. Гостевая форма состоит из белой футболки и красных трусов – с красной полосой на груди.

"Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что при создании комплектов формы дизайнеры "вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена".

"Это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции. Домашний комплект дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый", - отмечается в сообщении.

Ранее в некоторых сезонах "Спартак" использовал и третий, резервный вариант формы, выполненный в нестандартном черном цвете.

От традиций приходилось отступать и вынужденно – в те моменты, когда соперником "Спартака" в его выездных матчах в рамках еврокубках была команда, также использовавшая красно-белые цвета. Так, в матче Лиги чемпионов-1993/94 против "Монако" "Спартак" играл в синей форме.

В Кубке УЕФА-1997/98 против "Аякса" - в красно-черной, в Лиге Европы-2010/11 против того же "Аякса" - в черной.

В последнем туре чемпионата России-2016/17, который "Спартак" выиграл досрочно, московская команда играла против "Арсенала" в Туле в красных футболках и черных трусах. Эта смесь домашнего и резервного комплектов не была запланирована: как сообщалось, игроки раздали друзьям и родственникам все запасы классических вариантов формы на сувениры по случаю уже завоеванного золота.

футбол ФК Спартак

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