Назначен новый главный тренер женской сборной России по хоккею

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Евгений Бобарико занял пост главного тренера женской сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в четверг.

Помимо Бобарико, в тренерский штаб женской национальной команды вошли Денис Афиногенов и Сергей Мыльников, который будет отвечать за подготовку вратарей.

"Возглавить женскую национальную сборную России для меня большая честь. В то же время, конечно, это накладывает определенный уровень ответственности, это новый вызов, который я принимаю с удовольствием. У меня достаточно большой опыт работы с женскими командами", - приводятся слова Бобарико.

"К старту сезона мы внесем все необходимые корректировки и будем двигаться по заданному плану. У нас есть много игроков высокого уровня, тщательно подойдем к формированию состава. Уже в августе команда соберется в Новогорске для подготовки к первому этапу Еврохоккейтура - Турниру пяти наций, который пройдет в Финляндии. Следом до конца года пройдет еще один этап, домашний. А в феврале мы сыграем в финале Еврохоккейтура, который станет заключительным экзаменом перед чемпионатом мира. Впереди очень много работы", - отметил тренер.

Ранее Бобарико на протяжении трех сезонов работал во главе женской молодежной сборной, которая под его руководством стала бронзовым призером ЧМ-2017. До этого Бобарико был наставником женской юниорской (игроки не старше 16 лет) команды, с которой завоевал два золота Кубка Европы.

Главным тренером женской молодежной сборной России назначен Александр Сырцов, который с сезона 2016/17 входил в тренерский штаб команды. Помогать ему в качестве ассистентов будут Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий, последний будет заниматься подготовкой вратарей. Тот же тренерский штаб будет работать с женской юниорской командой.