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Международная федерация бокса начала сбор пожертвований в пользу семьи Дадашева

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация бокса открыла сбор пожертвований в пользу семьи российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося во вторник в США.

Минимальное пожертвование составляет $5. Сбор проходит на сайте федерации.

Во вторник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил "Интерфаксу" о смерти россиянина, который в ночь на 20 июля в США провел бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе тренера Дадашева.

По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, спортсмена экстренно увезли в больницу с отеком мозга. Ему сделали трепанацию черепа, врачи затруднялись сделать долгосрочный прогноз.

Дадашев - призер чемпионатов России, участвовал в Европейских играх 2015 года, мастер спорта России международного класса. После Европейских игр он принял решение перейти в профессиональный бокс.

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