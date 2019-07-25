Скончавшийся в США боксер Дадашев перенес инсульт во время боя против Матиаса

Максим Дадашев (слева) и Антонио Демарко в Лас Вегасе Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся после боя в США с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, еще во время поединка перенес инсульт, сообщается на официальной странице спортсмена в Instagram.

"(...) пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой (...)" - написано в сообщении.

После смерти Дадашева его супруга выложила несколько постов в Instagram боксера от своего имени.

В ночь на 20 июля в США он провел бой с Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). После поединка Дадашев был госпитализирован с травмой головного мозга. 23 июля он скончался в госпитале.