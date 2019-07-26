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Россиянам официально разрешили выступить на ОИ-2020 под флагом РФ

Россиянам официально разрешили выступить на ОИ-2020 под флагом РФ
Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

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Письмо, как сообщает пресс-служба ОКР, подписано главой МОК Томасом Бахом.

"Таким образом, - говорится в сообщении, - Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий".

В заявлении ОКР отмечается, что "это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор".

"Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться".

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены из-за допингового скандала выступали под нейтральным флагом.Официальное название отечественной команды было OAR (Olympic Athlete from Russia/"Олимпийские атлеты из России").

ОКР МОК Токио-2020

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