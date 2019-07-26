Поиск

Федерация бокса России подготовит иск в связи со смертью россиянина в США

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Организаторы боя в США, после которого умер российский боксер Максим Дадашев, допустили нарушения, Федерация бокса России (ФБР) затребовала необходимые документы, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

"Мы отправили письмо в атлетическую комиссию, они нам должны предоставить бумаги. Они (организаторы) уже допустили нарушения. Сейчас мы ждем ответа и потом будем формировать иск ", - сказал Кремлёв.

"Был нарушен медицинский регламент соревнования. Также мы хотим посмотреть на допуск Дадашева до боя. После того, как комиссия нам ответит, будем разбираться", - добавил он.

В ночь на 20 июля Дадашев провел в США бой с Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). После поединка Дадашев был госпитализирован с травмой головного мозга. 23 июля он скончался в госпитале.

бокс

Новости по теме

Новости

Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой

В Госдуме назвали дискриминацией отказ выдать визу США теннисистке Кузнецовой

Россиянин Чупков установил рекорд мира в заплыве на 200 м брассом

Россиянин Рылов выиграл золото ЧМ в заплыве на 200 м на спине

Россиянам официально разрешили выступить на ОИ-2020 под флагом РФ

Россиянам официально разрешили выступить на ОИ-2020 под флагом РФ

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Побит 10-летний мировой рекорд Фелпса в заплыве на 100 м баттерфляем

Побит 10-летний мировой рекорд Фелпса в заплыве на 100 м баттерфляем

Осенью в России начнутся продажи виски Конора Макгрегора Proper No. Twelve

Осенью в России начнутся продажи виски Конора Макгрегора Proper No. Twelve

Тульский "Арсенал" дебютировал в еврокубках поражением от "Нефтчи"

Скончавшийся в США боксер Дадашев перенес инсульт во время боя против Матиаса

Скончавшийся в США боксер Дадашев перенес инсульт во время боя против Матиаса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');