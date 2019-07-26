Федерация бокса России подготовит иск в связи со смертью россиянина в США

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Организаторы боя в США, после которого умер российский боксер Максим Дадашев, допустили нарушения, Федерация бокса России (ФБР) затребовала необходимые документы, заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.

"Мы отправили письмо в атлетическую комиссию, они нам должны предоставить бумаги. Они (организаторы) уже допустили нарушения. Сейчас мы ждем ответа и потом будем формировать иск ", - сказал Кремлёв.

"Был нарушен медицинский регламент соревнования. Также мы хотим посмотреть на допуск Дадашева до боя. После того, как комиссия нам ответит, будем разбираться", - добавил он.

В ночь на 20 июля Дадашев провел в США бой с Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). После поединка Дадашев был госпитализирован с травмой головного мозга. 23 июля он скончался в госпитале.