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"Зенит" выиграл у "Оренбурга" матч РПЛ, открыв счет на 11-й секунде

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 победили команду "Оренбург" в третьем туре чемпионата Российской премьер-лиги.

На 11-й секунде игры, прошедшей в Оренбурге, ворота хозяев поразил Сердар Азмун, на 55-й пенальти в составе "Зенита" реализовал Артем Дзюба.

"Зенит", не потерявший ни одного очка, набрал 9 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. У "Оренбурга" очков нет, команда на 15-м месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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