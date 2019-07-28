Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

Фото: Reuters

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей на завершившемся в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта.

С этими показателями российская команда стала второй в медальном зачете.

Первое место заняла сборная Китая, у которой 16 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые. Второй стала команда США (15, 11, 10).

В пятерку лучших также вошли Австралия (7, 9, 7) и Венгрия (5, 0, 0).

По общему числу наград лучше всех оказалась сборная США – 36 медалей. Китай и Россия набрали по 30.

Из 12 наград высшего достоинства россияне девять завоевали в синхронном плавании, три – в плавании.