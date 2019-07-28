Поиск

"Ростов" выиграл у "Арсенала" в матче премьер-лиги

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 3:2 нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Туле.

В составе победителей голы провели Роман Еременко (21-я минута), Алексей Ионов (49) и Эльдор Шомуродов (81), в составе "Арсенала" – Евгений Луценко (67) и Горан Чаушич (90+4).

"Ростов" набрал 7 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Арсенал", у которого 4 балла, - на седьмом месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1"

Даниил Квят стал третьим на Гран-при Германии "Формулы-1"

Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

Россия стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

"Зенит" выиграл у "Оренбурга" матч РПЛ, открыв счет на 11-й секунде

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Московское "Динамо" выиграло у "Урала" в матче Российской премьер-лиги

Теннисистку Кузнецову пригласили в посольство США за визой

В Госдуме назвали дискриминацией отказ выдать визу США теннисистке Кузнецовой

Россиянин Чупков установил рекорд мира в заплыве на 200 м брассом

Россиянин Рылов выиграл золото ЧМ в заплыве на 200 м на спине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');