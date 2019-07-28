"Ростов" выиграл у "Арсенала" в матче премьер-лиги

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 3:2 нанес поражение тульскому "Арсеналу" в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Туле.

В составе победителей голы провели Роман Еременко (21-я минута), Алексей Ионов (49) и Эльдор Шомуродов (81), в составе "Арсенала" – Евгений Луценко (67) и Горан Чаушич (90+4).

"Ростов" набрал 7 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Арсенал", у которого 4 балла, - на седьмом месте.