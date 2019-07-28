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ЦСКА выиграл у "Локомотива" в матче РПЛ

ЦСКА выиграл у "Локомотива" в матче РПЛ
Игроки ЦСКА Хердур Магнуссон и "Локомотива" Мурило (слева направо)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 1:0 взяли верх над "Локомотивом" в московском дерби, прошедшем в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

На 42-й минуте матча, прошедшего на поле ЦСКА, гол с пенальти провел нападающий ЦСКА Федор Чалов.

11-метровый удар в ворота "Локомотива" был назначен после того, как арбитр встречи Валентин Безбородов использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее на девятой минуте он также задействовал систему VAR , не назначив пенальти в ворота "Локомотива". Это был первый случай использования VAR в чемпионатах России.

ЦСКА набрал 6 очков и теперь занимает пятое место в турнирной таблице. У "Локомотива" 4 балла, он – на восьмом месте.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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