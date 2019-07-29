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Россиянин Закарин занял 51-е место по итогам "Тур де Франс"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, стал победителем генеральной классификации завершившейся в воскресенье супервеломногодневки "Тур де Франс".

Вторым в общем зачете стал его партнер по команде валлиец Герайнт Томас. На третьей строчке разместился голландец Стивен Крейсвейк из Team Jumbo – Visma.

Единственный россиянин, выступивший на "Тур де Франс"-2019, Ильнур Закарин стал 51-м. Он из Team KATUSHA-Alpecin (бывшая российская, ныне – швейцарская команда).

"Тур де Франс" в 2019 году прошел в 106-й раз.

Впервые гонка прошла в 1903 году, ее выиграл француз Морис Гарен. Первым иностранцем, ставшим ее триумфатором, оказался Франсуа Фабер из Люксембурга.

Советские и российские велогонщики генеральную классификацию "Тур де Франс" не выигрывали.

велоспорт Тур де Франс

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