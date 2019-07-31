Александр Поветкин и Хьюи Фьюри будут драться в последний день лета

Российский боксёр-профессионал Александр Поветкин Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поединок между российским боксером-профессионалом Александром Поветкиным и бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе британцем Хьюи Фьюри назначен на 31 августа в Лондоне.

"Этот бой пройдет 31 августа на арене О2 в Лондоне в большом вечере бокса компании Matchroom Boxing, главным событием которого станет поединок чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла", - говорится в сообщении промоутерской компании "Мир бокса".

Поветкин охарактеризовал соперника как "молодой, сильный и непростой боксер". "Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс", - сказал российский боксер.

В настоящее время 39-летний Поветкин занимает седьмое место в рейтинге WBC в супертяжелом весе и десятое в рейтинге WBA. Предстоящий поединок станет для российского боксера первым после поражения от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Тот поединок прошел в 2018 году.

24-летний Фьюри в 2017 году стал обязательным претендентом на титул WBO и проиграл решением судей новозеландцу Джозефу Паркеру. В 2018 году Фьюри потерпел еще одно поражение решением судей от болгарина Кубрата Пулева в отборочном поединке по версии IBF. В настоящий момент британец занимает пятнадцатое место в рейтинге IBF.

На счету Поветкина в профессиональной карьере 34 победы (24 нокаутом) при двух поражениях. У Фьюри - 23 победы (13 нокаутом) и два поражения.