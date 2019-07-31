ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена десяти претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года в мире.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, на соответствующую награду The Best FIFA Football Awards претендут: португалец Криштиану Роналду "Ювентус"), голландцы Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона": означает, что в этом году перешел из "Аякса" в "Барселону"), Маттиас де Лигт ("Аякс"/ "Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") бельгиец Эден Азар ("Челси"/"Реал"), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль"), француз Киллиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), аргентинец Леонель Месси ("Барселона") и египтянин Мухамед Салах ("Ливерпуль").

Вручение премии The Best FIFA Football Awards пройдет 23 сентября в Милане.

В прошлом году премию получил полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич. Он же стал и обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемому лучшему футболисту года по версии журнала France Football.