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Ветеран "Спартака" усомнился в его перспективах в квалификации Лиги Европы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Анзор Кавазашвили сомневается, что команде удастся показать достойную игру в третьем раунде квалификации Лиги Европы УЕФА против швейцарского "Туна".

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"Единственное, что "Спартак" может сделать: выйти на футбольное поле и включиться в движение, но насколько соперник позволит это сделать. Если бы я бы мог сказать, что в "Спартаке" высококвалифицированные футболисты, тогда я был бы уверен, что наши ребята по ходу игры то придерживать мяч, то усиливать атаку за счет того, что лидер команды организует игру. Сегодня такого футболиста в "Спартаке" нет", - сказал Кавазашвили "Интерфаксу".

"Поэтому, я сомневаюсь, что команда сможет показать ту самую спартаковскую игру, о чём мы давно мечтаем", - отметил бывший голкипер сборной СССР.

Между тем, букмекеры оценивают шансы "Спартака" и "Туна" на выход в следующую стадию как равные. "Однако тут, скорее, играет имя московской команды, которое добавляет "+15 к восприятию. На самом деле у "красно-белых" огромные проблемы", - считает главный редактор портала Metaratings, посвященного букмекерскому рынку, Сергей Бреговский.

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"Тун" сыграет со "Спартаком" в третьем раунде квалификации Лиги Европы УЕФА. Первая игра пройдет 8 августа в Швейцарии, а ответная - 15 августа в Москве. Победитель продолжит турнирный путь в раунде плей-офф квалификации, где будут разыграны путевки в групповую стадию.

"Спартак" попал в Лигу Европы как команда, финишировавшая пятой в чемпионате России-2018/19, "Арсенал" стал шестым и в еврокубки попал благодаря тому, что серебряный призер чемпионата "Локомотив" (Москва) выиграл Кубок России. "Локомотив" сыграет в Лиге чемпионов, а квота ЛЕ досталась "Арсеналу".

Кроме того, в Лиге Европы сыграет московский ЦСКА: четвертое место по итогам чемпионата России дало армейцам прямую путевку в групповую стадию турнира.

Что касается команды "Тун", она стала четвертой в чемпионате Швейцарии-2018/19.

футбол

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