Карпин признан лучшим тренером РПЛ в июле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с телеканалом "Матч Премьер" и болельщиками определила лауреатов июля – стартового месяца нового чемпионата РПЛ.

Как сообщает пресс-служба телеканала, лучшим тренером признан наставник "Ростова" из Ростова-на-Дону Валерий Карпин. Под его руководством команда выиграла два матча и в одном сыграла вничью. Теперь она находится на втором месте в турнирной таблице.

Лучшим игроком июля признан нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, на счету которого три гола и одна голевая передача. Соболев сейчас – лидер в списке бомбардиров чемпионата.

Александр Соболев – лучший игрок #РПЛ в июле! 🔝



🗳 Эксперты РПЛ, эксперты @matchpremier и болельщики единогласно выбрали нападающего "Крыльев Советов"!



📈 В трёх июльских матчах на счету Соболева три гола и одна голевая передача!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/2XO53901jk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 1 августа 2019 г.

Чемпионат стартовал 12 июля. Позади три тура: во главе турнирной таблице в качестве единоличного лидера находится петербургский "Зенит", набравший девять очков.