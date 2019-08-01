Тульский "Арсенал" крупно проиграл "Нефтчи" и выбыл из еврокубков

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Нефтчи".

В его составе голы провели Рауф Алиев (49 минута), Дарио да Силва (89, с пенальти) и Мамаду Мбодж (90+3).

В первом матче, прошедшем неделю назад в Туле, сильнее оказались также футболисты "Нефтчи" - 1:0. Азербайджанская команда вышла в следующий раунд квалификации, а "Арсенал" выбыл из еврокубков.

"Арсенал" по итогам прошедшего сезона занял шестое место в чемпионате России и получил право принять участие в Лиге Европы со второго раунда. Это был его дебют в еврокубках.

С третьего квалификационного раунда стартует московский "Спартак", где сыграет со швейцарским "Туном" (игры пройдут 8 и 15 августа), с группового этапа - московский ЦСКА.