Сын известного шведского футболиста Хенрика Ларссона перешел в "Спартак"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт со шведским нападающим Джорданом Ларссоном.

"ФК "Спартак-Москва" рад сообщить о подписании контракта с новым футболистом. Наш клуб согласовал со шведским "Норрчепингом" условия перехода нападающего Джордана Ларссона", - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба, распространенном в Москве.

22-летний форвард - сын бывшего нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, известного по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

Ларссон-младший родился в Роттердаме, где играл его отец, а свое имя получил в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана.

За "Спартак" форвард будет выступать под 23-м номером.

Ларссон начинал обучаться футболу в академии "Барселоны", его первым профессиональным клубом был "Хегаборг". Затем он играл за "Хельсингборг" и голландский НЕК. С 2018 года нападающий выступал за "Норрчепинг". Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, в 2018 году дебютировал за главную национальную команду, провел за нее два матча.