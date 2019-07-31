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ФК "Спартак" арендовал чемпиона мира-2014 Шюррле

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле перешел в московский "Спартак".

Как сообщает пресс-служба "Спартака", клуб договорился с дортмундской "Боруссией", которому принадлежат права на игрока, о годичной аренде Шюррле. В договоре присутствует пункт о возможности выкупа трансфера игрока.

Полузащитник, который на сайте "Спартака" позиционируется как "способный сыграть на разных позициях в атаке", начинал карьеру в "Майнце". Затем выступал за "Байер", "Челси", "Вольфсбург", "Боруссию" (Дортмунд). Минувший сезон он провел в английском "Фулхэме".

В общей сложности Шюррле забил на клубном уровне более ста мячей. В составе "Челси" Андре становился чемпионом Англии, а с "Вольфсбургом" и "Боруссией" выигрывал Кубок Германии. А главное - выиграл золото чемпионата мира-2014 года в составе сборной Германии. На его счету, в частности, шестой и седьмой голы в ворота Бразилии в полуфинальной встрече ЧМ-2014, в которой Германия победила со счетом 7:1. В финале против Аргентины именно Андре стал автором золотого голевого паса.

Всего в активе Шюррле за сборную Германии 57 матчей и 22 гола .

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