"Ростову" запретили принимать матчи условно за избиение фанатов "Спартака" ОМОНом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал ФК "Ростов" проведением двух домашних встреч на нейтральном поле в связи с инцидентом между ОМОНом и болельщиками "Спартака" после матча в Ростове-на-Дону 20 июля.

"Рассмотрев доводы сторон, мы решили, что за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившей под угрозу безопасность лиц находящихся на арене, а также за иные нарушения регламента чемпионата России по футболу, оштрафовать "Ростов" на 650 тысяч рублей. И обязать "Ростов" провести два домашних матча чемпионата России на нейтральном поле условно", - сказал глава КДК РФС Артур Григорянц на пресс-конференции в пятницу.

"Принято решение установить для "Ростова" испытательный срок до окончания сезона-2019/2020, а также предупредить, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции", - добавил он.

"Решено указать "Ростову" на принятие мер по недопущению действий, приведших к угрозе безопасности лиц, находящихся на стадионе. "Ростов" должен усилить действия по безопасности и не допускать ошибок, которые были допущены руководителем по безопасности клуба", - отметил Григорьянц.

Он также сообщил, что "за неправомерные действия зрителей" "Спартак" оштрафован на 150 тысяч рублей.

Матч "Ростов" - "Спартак" состоялся 20 июля в Ростове на Дону и закончился со счетом 2:2. После игры часть болельщиков была задержана в подтрибунном помещении правоохранительными органами, некоторые поклонники "красно-белых" были избиты сотрудниками ОМОНа.