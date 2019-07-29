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ФК "Спартак" пожаловался в Генпрокуратуру на избиение фанатов ОМОНом

ФК "Спартак" пожаловался в Генпрокуратуру на избиение фанатов ОМОНом
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Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пресс-служба московского "Спартака" подтвердила "Интерфаксу" информацию о том, что клуб попросил Генпрокуратуру РФ расследовать обстоятельства избиения представителями правоохранительных органов болельщиков клуба в Ростове-на-Дону после матча 20 июля.

В понедельник телеграмм-канал "Мутко против" сообщил, что 22 июля в клуб отправил на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки письмо, подписанное гендиректором "Спартака" Томасом Цорном.

Ранее сообщалось, что после матча "Ростов" - "Спартак" (2:2) на "Ростов Арене" некоторые болельщики "красно-белых" пострадали после применения грубой физической силы со стороны ОМОНа.

Позднее клуб на своем сайте осудил действия сотрудников правоохранительных органов и призвал Российскую премьер-лигу разобраться в ситуации.

ФК Спартак Ростов-на-Дону

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