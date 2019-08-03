"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Матч четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги между екатеринбургским футбольным клубом "Урал" и "Ростовом" из Ростова-на-Дону завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Урала", - 2:2. В составе хозяев голы провели Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81), в составе гостей – Эльдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарсон (85).

Команды являются соседями по турнирной таблице. "Ростов", набрав 8 очков, занимает второе место; "Урал", у которого 7 баллов, - третье. Лидирует при игре в запасе действующий чемпион России "Зенит" (Санкт-Петербург) – 9.