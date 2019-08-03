"Локомотив" вырвал победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:1 победили соперников из самарских "Крыльев Советов" в четвертом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 15-й минуте встречи, прошедшей в Самаре, "Локомотив" вышел вперед благодаря голу Федора Смолова. На 88-й минуте волжанин Александр Соболев провел ответный гол. Но москвичам удалось забить победный мяч: на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте отличился Гжегож Крыховяк.

"Локомотив" набрал 7 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" 3 очка, команда занимает 14-е место.