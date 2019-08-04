Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудник ОМОН пострадал при столкновении с фанатами во время футбольного матча "Зенит" - "Краснодар", который прошел в Петербурге накануне.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и области в воскресенье, после окончания игры за пределами чаши стадиона "Газпром Арена" болельщики кинули в сотрудников ОМОНа, которые обеспечивали правопорядок, тяжелый предмет. В результате один из бойцов отряда получил травму.

Отмечается, что пострадавший сотрудник ОМОН был доставлен в травмпункт, он серьезно не пострадал.

Пресс-служба ФК "Зенит" в свою очередь сообщила, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

Российская премьер-лига (РПЛ) также информирует о начале проверки этого случая.

"В перерыве футбольного матча (...) на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит". По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ", - говорится в сообщении на сайте лиги.

В РПЛ уточняют, что по итогам проверки материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.

Как подчеркнули в лиге, территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" проходил в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Он закончился ничьей (1:1).