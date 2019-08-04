Поиск

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудник ОМОН пострадал при столкновении с фанатами во время футбольного матча "Зенит" - "Краснодар", который прошел в Петербурге накануне.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и области в воскресенье, после окончания игры за пределами чаши стадиона "Газпром Арена" болельщики кинули в сотрудников ОМОНа, которые обеспечивали правопорядок, тяжелый предмет. В результате один из бойцов отряда получил травму.

Отмечается, что пострадавший сотрудник ОМОН был доставлен в травмпункт, он серьезно не пострадал.

Спорт"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лиги"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лигиЧитать подробнее

Пресс-служба ФК "Зенит" в свою очередь сообщила, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

Российская премьер-лига (РПЛ) также информирует о начале проверки этого случая.

"В перерыве футбольного матча (...) на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит". По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ", - говорится в сообщении на сайте лиги.

В РПЛ уточняют, что по итогам проверки материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений.

Как подчеркнули в лиге, территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности.

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" проходил в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Он закончился ничьей (1:1).

футбол Петербург Зенит Краснодар ОМОН Росгвардия

Новости по теме

Новости

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лиги

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче премьер-лиги
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Динамо" в матче РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" вырвал победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" - "Динамо". Онлайн

"Спартак" - "Динамо". Онлайн

Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину

Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" приобрел полузащитника "Барселоны" Малкома

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и братья Кокорины подали на УДО

Мамаев и братья Кокорины подали на УДО

"Ростову" запретили принимать матчи условно за избиение фанатов "Спартака" ОМОНом

Матч за Суперкубок УЕФА впервые будет судить женщина

Российская премьер-лига-2019/20

Сын известного шведского футболиста Хенрика Ларссона перешел в "Спартак"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');