Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной РФ по гандболу

Бывший тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России в понедельник.

"Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с Евгением Трефиловым, предложившим обсудить будущее женской сборной России. В ходе продолжительного и обстоятельного разговора было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера национальной команды", - говорится в сообщении.

"Сергей Шишкарев, оценив обстоятельства и приняв во внимание богатейший опыт Евгения Васильевича, предложил ему занять пост вице-президента Федерации гандбола России. В этом качестве Трефилов будет курировать всю систему женских сборных России", - отмечается там же.

Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырехкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоевывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.

На клубном уровне Трефилов тренировал "Россиянку", "Аэлиту", "АГУ-Адыиф", "Ладу", "Звезду", "Астраханочку" и "Кубань". Он многократный чемпион России (2002 - 2007, 2016), обладатель Кубка России (2009, 2010), обладатель Кубка кубков (2002), Кубка ЕГФ (2007, 2012), победитель Лиги чемпионов (2008) и Суперкубка ЕГФ (2008). Работая в "Кубани" с 2016 по 2019 год, дважды приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России.

Преемником Трефилова в качестве главного тренера женской сборной России станет наставник "Ростов-Дона" Амброс Мартин.