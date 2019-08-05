В Севастополе опознали утонувших чемпионку и вице-чемпионку мира по кикбоксингу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тела утонувших в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубовой и вице-чемпионки мира Элины Гисмеевой извлечены из воды и опознаны, сообщил "Интерфаксу" президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.

"Родители уже вылетели на место происшествия. Девчонок достали из воды, опознание прошло", - сказал Украинцев.

По его словам, федерация окажет помощь семьям погибших. "Мы активно во всем этом участвуем. Для нас это большая трагедия, девочки – первые номера сборной команды России по кикбоксингу".

Как рассказал Украинцев, в субботу в Севастополе завершились сборы команды. В воскресенье вечером должна была вылететь оставшаяся группа спортсменок. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.

"Спортсменки сильного уровня. Джакубова - мастер спорта международного класса, уже лет семь лет в сборной России, у нее остался сын. Гисмеева – заслуженный мастер спорта, ее отец (Алмаз Гисмеев) – знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь", - сказал Украинцев.

Ранее о трагедии сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал Беспалый на совещании городского правительства в понедельник.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.