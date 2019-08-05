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Определились возможные соперники "Краснодара" в борьбе за место в группе ЛЧ

Определились возможные соперники "Краснодара" в борьбе за место в группе ЛЧ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" может встретиться с победителем пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в понедельник.

На этой неделе "Краснодар" проведет первый матч третьего раунда квалификации с португальским "Порту", 7 августа российский клуб сыграет с ним на своем поле. 13 августа в Португалии пройдет ответный матч. Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф, где будут разыграны путевки в групповую стадию.

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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