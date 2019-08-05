"Ахмат" выиграл у "Оренбурга" в четвертом туре РПЛ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 2:1 победили соперников из "Оренбурга" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 49-й минуте встречи, прошедшей в Грозном, гол забил полузащитник "Ахмата" Евгений Харин, на 64-й минуте счет сравнял нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович, на 70-й минуте полузащитник грозненцев Одисе Роши вывел хозяев вперед.

В составе "Ахмата", выйдя на замену, дебютировал опальный экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков. На поле он вышел на 72-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время успел получить желтую карточку.

У "Ахмата" теперь шесть очков, команда занимает 9 место в турнирной таблице. "Оренбург" остается на последнем месте, не имея очков.