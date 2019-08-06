Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок

Россиянка Мария Шарапова заняла седьмую строчку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.

По данным издания, доход американки за 2019 финансовый год (с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 гг. - ИФ) составил $29,2 млн, из них $4,2 млн - призовые. Большую же часть средств она заработала благодаря контрактам со спонсорами.

При этом в первую десятку рейтинга вошли только теннисистки. Так, на второй строчке расположилась японка Наоми Осака, заработавшая $24,3 млн, в том числе $8,3 млн призовых. Третьей стала теннисистка из Германии Анжелика Кербер. Ее заработок за 2019 год составил $11,8 млн, из которых $5,3 млн - призовые.

Мария Шарапова заняла в рейтинге седьмое место. По данным Forbes, теннисистка в минувшем году заработала $7 млн, причем $6 млн были получены благодаря контрактам со спонсорами. Призовых россиянка заработала $1 млн.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой, не играющей в теннис, стала американская футболистка Алекс Морган. Она стала 12-ой в списке Forbes, заработав $5,8 млн. Ее зарплата в клубе "Орландо Прайд составляет $250 тысяч, еще $5,5 млн американке принесли спонсорские контракты.

В начале июня Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года. Список возглавил нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси с совокупным доходом $127 млн.