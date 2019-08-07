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Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан объявил о завершении карьеры, сообщает El Observador.

40-летний футболист теперь планирует провести прощальный матч, который, вероятнее всего, пройдет в Уругвае.

Взрослую карьеру Форлан начал в аргентинском "Индепендьенте", в котором выступал с 1997 по 2002 год. После этого у него наступил опыт выступлений в европейских клубах – английском "Манчестер Юнайтед", испанских "Вильярреале" и "Атлетико", итальянском "Интере".

Также в его карьере были японский клуб "Сересо Осака", уругвайский "Пеньяроль", индийский "Мумбаи Сити". В прошлом году Форлан играл за команду "Китчи" из Гонконга.

В составе МЮ Форлан по разу выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии; в составе "Атлетико" – Лигу Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА, в составе "Пеньяроля" – чемпионат Уругвая.

Защищая цвета сборной Уругвая, стал обладателем Кубка Америки. На чемпионате мира-2010 был признан лучшим игроком, хотя уругвайская сборная в призы не попала, став четвертой.

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