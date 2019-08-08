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ЦСКА отказался продавать Чалова английскому клубу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА отклонил предложение по продаже нападающего команды Федора Чалова в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

СпортАнглийский клуб захотел купить Чалова у ЦСКА за 25 млн евроЧитать подробнее

"Федор – один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста", - сказал агент футболиста Кристиан Эмиле, слова которого приводит "Чемпионат".

"Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьёзные цели, и Фёдор для них - самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее", - отметил агент.

Ранее сообщалось, что английский "Кристал Пэлас" планирует предложить московскому ЦСКА за Чалова 25 млн евро.

21-летний Федор Чалов является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду с сентября 2016 года. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей. В январе нынешнего года продлил контракт с клубом до 2022 года.

футбол Федор Чалов

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