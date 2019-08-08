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Бронзовый призер ЧМ-2018 Лукаку перешел из МЮ в "Интер"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Интер" подписал контракт с нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Как сообщается на сайте "Интера", соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

Лукаку перешел в "Интер" из английского "Манчестер Юнайтед". В МЮ он выступал с лета 2017 года, провел 42 гола в 96 матчах. В составе сборной Бельгии выиграл бронзу ЧМ-2018 в России. Он – лучший бомбардир национальной команды – 48 голов в 81 матче

За плечами Лукаку также выступления в бельгийском "Андерлехте", английских "Челси", "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".

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