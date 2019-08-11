Медведев победил Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил своего соотечественника Карена Хачанова в 1/2 финала турнира серии Masters в Монреале.

Результат встречи – 6:1, 7:6 (8:6) в пользу Медведева.

Спортсмены являются соседями по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP): Хачанов занимает восьмое место, Медведев – девятое. Ранее теннисисты друг против друга играли два раза, одержав по одной победе.

В финале в воскресенье Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Гаэль Монфис (Франция).

Призовой фонд турнира составляет $6 млн 338,885 тыс.