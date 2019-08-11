МЮ разгромил "Челси" и отправил его на 19-е место в чемпионате Англии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" добился разгромной победы над "Челси" в домашнем матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Результат встречи – 4:0.

Голы провели Маркус Рэшфорд (18-я минута – с пенальти, 67-я минута), Антони Марсьяль (65) и Дэниэл Джеймс (81).

"Манчестер Юнайтед" занимает промежуточное второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Манчестер Сити" (со счетом 5:0 эта команда ранее разгромила "Вест Хэм") по числу голов.

"Челси", главным тренером которого недавно стал экс-капитан команды Фрэнк Лэмпард, занимает предпоследнее, 19-е место (на последнем – "Вест Хэм").