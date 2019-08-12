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Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Masters в Монреале.

Результат встречи – 6:3, 6:0 в пользу Надаля.

Таким образом, испанец выиграл третий турнир в 2019 году. Ранее он стал победителем турнира серии Masters 1000 в Риме и турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" в Париже. Всего на его счету 83 титула в одиночном разряде.

Что касается девятой ракетки мира Медведева, в этом году он выиграл турнир в Софии, а также четыре раза проигрывал в финалах – в Брисбене, Барселоне и Вашингтоне.

Благодаря выходу в финал турнира в Монреале, Медведев улучшит свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого будет обнародована в понедельник. Россиянин поднимется на восьмую строчку и обойдет своего соотечественника Карена Хачанова, которого обыграл в Монреале в полуфинале.

Ранее Надаль и Медведев друг против друга не играли.

Призовой фонд турнира в Монреале составил $6 млн 338,885 тыс.

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