Александра Емельяненко не допустили до боксерского турнира в Анапе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко не сможет выступить в боксерском турнире в Анапе.

"Не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе!" - написал спортсмен в инстаграме.

"Спортивные звания мне ни к чему, я своим участием в этом турнире хотел отвести весь негатив от бокса, в виду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом!" - объяснил свое намерение принять участие в турнире Емельяненко.

"Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш, российский вид спорта! (...) И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи", - написал Емельяненко.