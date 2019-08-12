Александра Емельяненко не допустили до боксерского турнира в Анапе
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко не сможет выступить в боксерском турнире в Анапе.
"Не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе!" - написал спортсмен в инстаграме.
"Спортивные звания мне ни к чему, я своим участием в этом турнире хотел отвести весь негатив от бокса, в виду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом!" - объяснил свое намерение принять участие в турнире Емельяненко.
"Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш, российский вид спорта! (...) И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи", - написал Емельяненко.
Здравствуйте люди добрые! Ну, что я Вам хочу сказать: не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берёт на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то БОГ в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России! Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш Российский вид спорта! Википедию наберите и всё о нём узнаете! И самбиста не допускают на ринг к боксёрам учавствовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи! #Емельяненко #Россия #спорт #бокс #самбо