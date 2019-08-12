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Самый результативный игрок Евролиги-2018/19 перешел в ЦСКА

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с защитником Майком Джеймсом, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба в понедельник.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год.

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За семь лет в профессиональном баскетболе Джеймс сменил девять клубов, отметившись в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. В сезоне-2017/18 Джеймс провел 36 матчей в Национальной баскетбольной лиге (НБА) за "Финикс" и "Новый Орлеан", в которых его средние показатели составили 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 19,1 минуты.

По его итогам сезона-2018/19 защитник получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги. К 19,8 очков Джеймс добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи (второй показатель в турнире), а также стал лидером лиги по трехочковым, попаданиям с игры и штрафным, по фолам на игроке и времени на паркете, стал третьим по перехватам. В результате перестройки в рядах "Олимпии", затеянной нынешним летом, баскетболисту не нашлось места в составе итальянской команды. По итогам переговоров стороны достигли соглашения о расторжении действовавшего до 2021 года контракта.

Джеймс побеждал в чемпионатах и Кубках Греции с "Панатинаикосом", Суперкубок Италии, выигранный с "Олимпией" год назад. Также в минувшем сезоне защитник был выбран во вторую символическую пятерку Евролиги.

Джеймс станет девятым иностранным игроком в составе ЦСКА на предстоящий сезон. По регламенту чемпионата России командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке Лиги ВТБ и еще одного для европейских клубных турниров. Имя игрока, который будет выступать только в чемпионате Евролиги, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.

баскетбол БК ЦСКА

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