ЦСКА впервые в истории приобрел немецкого баскетболиста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Немец Йоханнес Фогтманн перешел в московский баскетбольный клуб ЦСКА.

"Форвард/центровой Йоханнес Фогтманн (26 лет, 211 см) подписал двухлетний контракт с нашим клубом", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. Отмечается, что Фогтманн станет первым уроженцем Германии в истории ЦСКА.

"В относительно молодом возрасте Йоханнес обладает солидным опытом выступления на высоком уровне. Прыжок из юниорского во взрослый баскетбол он совершил в 18 лет, а потому за его плечами девять сезонов в качестве профессионала. После выступлений на родине за "Йену" и "Скайлайнерс" (с командой из Франкфурта он выиграл Кубок ФИБА-Европы) Фогтманн перебрался в "Басконию", цвета которой защищал последние три года", - говорится в сообщении.

"Несмотря на солидный рост, баскетболист славится хорошим броском с дальней дистанции, а потому может выступать как в амплуа центрового, так и на позиции тяжелого форварда. За карьеру в Евролиге он реализовал 37,4% трехочковых. Кроме того, Фогтманн здорово видит площадку и находит свободных партнеров. В минувшем сезоне его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи за 24,3 минуты в 33 матчах Евролиги, 9,3 очка, 5,6 подбора, 2,4 передачи за 23,0 минуты в 35 матчах чемпионата Испании", - подчеркивается в сообщении.

В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл Евролигу и Единую лигу ВТБ.