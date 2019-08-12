Нападающий Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Лука Джорджевич продолжит карьеру в московском "Локомотиве".

Пресс-служба "Локомотива", обнародовавшая эту новость, сведений об условиях сделки и личного контракта с черногорским футболистом не распространяет.

Между тем, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе считает, что "Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке". "Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды", - приводятся слова Кикнадзе.

"Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в "Локомотиве", - сказал уже сам Джорджевич.

Начинал он карьеру в клубе "Могрен", в составе которого стал чемпионом Черногории. В июне 2012 года перешел в "Зенит", но преимущественного играл на правах аренды - в голландском "Твенте", итальянской "Сампдории", испанской "Понферрадине" и, наконец, в тульском "Арсенале": здесь он дважды становился лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 45 матчах чемпионата России. По итогам сезона-2018/19 черногорец вошел в список 33-х лучших футболистов по версии РФС.