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Экс-защитник сборной России по футболу Шишкин перешел в "Торпедо"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" объявило о подписании контракта с защитником Романом Шишкиным.

"Контракт рассчитан на один год", - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Торпедо".

"Месяц назад я расторг контракт с "Краснодаром" и находился в статусе свободного агента. Я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к "Торпедо", тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич", - сказал Шишкин.

"Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт", - отметил он.

Шишкин - воспитанник московского "Спартака", за основной состав которого он выступал с 2004 по 2010 год. Также он играл за столичный "Локомотив" (2010 - 2017 гг.), ФК "Краснодар" (2017 - 2019 гг.), "Крылья Советов" (в 2009 и 2019 годах). С 2007 по 2017 год он защищал цвета сборной России.

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