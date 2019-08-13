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Эстонский ФК расторг контракт с высланным за нарушения ПДД россиянином

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Таллинский футбольный клуб "Левадия" расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым, сообщает Err.ee.

Решение носит вынужденный характер: в конце июля спортсмен был выслан из страны за превышение скорости и неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

"Ключевым фактором в этой истории стало не то, что Евгений превысил скорость, а неоплаченные предыдущие штрафы. Наказание он получил суровое. Для клуба же это означает, что целый год Кабаев не мог бы за нас играть", - сказал спортивный директор "Левадии", бывший вратарь волгоградского "Ротора", томской "Томи", нижегородской "Волги" Сергей Парейко.

"Жаль, конечно, что все так вышло, - сетует Парейко, - "Левадия" связывала с ним большие надежды. Но поведение игрока за пределами поля сказалось как на нем самом, так и на всей команде. Кабаев понял ситуацию. Сейчас он подыскивает себе новый клуб".

"Случай с Кабаевым должен послужить уроком для всех других выступающих в Эстонии легионеров. Действующие в государстве правила необходимо соблюдать. Надеюсь, что и сам Евгений сделает из этой ситуации правильные выводы", - отметил Парейко.

Договор футболиста с "Левадией" был заключен 17 июля этого года и действовал до конца 2020 года. Кабаев успел сыграть за клуб два матча и забить один гол в ворота вильяндиского "Тулевика".

Кабаев был задержан 29 июля мотополицейским Нарвского отделения полиции на 196-м километре шоссе Таллин-Нарва, когда автомобиль Volkswagen под его управлением разогнался до скорости не менее 132 км/ч. Водитель, который находился в Эстонии на основании визы, уже дважды наказывался за превышение скорости. Выписанные ему ранее штрафы нарушитель не оплатил.

Суд назначил Кабаеву арест сроком на двое суток, а 31 июля его виза была аннулирована Департаментом полиции и погранохраны. В отношении россиянина установлен запрет на въезд в Эстонию, который будет действовать до 31 июля 2020 года.

"Левадия" является девятикратным чемпионом Эстонии.

футбол Эстония

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