Эксперты назвали невысокими шансы "Краснодара" на выход в групповой этап ЛЧ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Португальский "Порту" является фаворитом ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против ФК "Краснодар".

По данным матч-центра ODDS, коэффициент на победу "Порту" оценивается коэффициентом 1,50, на успех "Краснодара" – 6,65, на ничью – 4,35.

Аналитики полагают самыми возможными вариантами счета в предстоящем поединке – 1:0 и 2:0 в пользу "Порту" с коэффициентами 6.90 и 7.00 соответственно.

"Обе команды будут играть только и только в атакующий футбол, тем более что португальцы с Данилу, Оливейра (автор гола в Краснодаре) Луисом Диасом, Матеусом Урибе и экс-спартаковцем" Зе Луишемм, а также хавбеком сборной Японии Сея Накадзимой являются мощной ударной силой", - отметил главный редактор матч-центра ODDS.ru Артем Арутюнян.

Матч пройдет в среду в Португалии и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи, прошедшей неделю назад в Краснодаре, - 1:0 в пользу "Порту".

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где разыгрываются путевки в групповую стадию турнира. Соперником в раунде плей-офф будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.