Поиск

Эксперты назвали невысокими шансы "Краснодара" на выход в групповой этап ЛЧ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Португальский "Порту" является фаворитом ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против ФК "Краснодар".

Спорт"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионовЧитать подробнее

По данным матч-центра ODDS, коэффициент на победу "Порту" оценивается коэффициентом 1,50, на успех "Краснодара" – 6,65, на ничью – 4,35.

Аналитики полагают самыми возможными вариантами счета в предстоящем поединке – 1:0 и 2:0 в пользу "Порту" с коэффициентами 6.90 и 7.00 соответственно.

"Обе команды будут играть только и только в атакующий футбол, тем более что португальцы с Данилу, Оливейра (автор гола в Краснодаре) Луисом Диасом, Матеусом Урибе и экс-спартаковцем" Зе Луишемм, а также хавбеком сборной Японии Сея Накадзимой являются мощной ударной силой", - отметил главный редактор матч-центра ODDS.ru Артем Арутюнян.

Матч пройдет в среду в Португалии и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи, прошедшей неделю назад в Краснодаре, - 1:0 в пользу "Порту".

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где разыгрываются путевки в групповую стадию турнира. Соперником в раунде плей-офф будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

В число отстраненных российских штангистов попали победители ЧМ и ЧЕ

Допинг в российском спорте

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

Карякин обыграл чемпиона мира Карлсена на шахматном турнире в США

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира

Российский баскетболист Швед не сыграет на Кубке мира
Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Александра Емельяненко не допустили до боксерского турнира в Анапе

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Российский теннисист Медведев впервые стал восьмой ракеткой мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');