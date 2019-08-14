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Чакветадзе предрекла поражение Шараповой во втором круге турнира в США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бывшая пятая ракетка мира, эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Анна Чакветадзе считает, что у ее соотечественницы Марии Шараповой невысокие шансы победить австралийку Эшли Барти во втором круге теннисного турнира в Цинциннати.

"Барти потеряла звание первой ракетки мира. Думаю, это ее должно раскрепостить. Шарапову в этом году она уже побеждала. Предположу, что и сейчас Барти окажется сильнее, в двух сетах. Она играет стабильнее, чем Шарапова, меньше ошибается. И у нее очень ощутимое преимущество в подаче", - сказала Чакветадзе "Интерфаксу".

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"Можно сказать, что Барти чуть сбавила. Не так она здорово играет, как на "Ролан Гаррос". С другой стороны, у нее было время, чтобы потренироваться после поражения от (Софии) Кенин в Торонто. Да и нельзя воспринимать поражение от Кенин как большую неудачу. Американка в итоге добралась до полуфинала в Канаде и играла здорово", - подчеркнула Чакветадзе.

В первом круге турнира в Цинциннати Шарапова взяла верх над представительницей США Элисон Риске, которую Чакветадзе характеризует как "не самая легкая соперница". Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу россиянки.

"Американка умеет играть на быстрых покрытиях, но особенно опасна она на траве. И в этом сезоне Риске это показала на Уимблдоне, обыграв ту же Эшли Барти и дойдя до четвертьфинала. Шарапова выиграла в двух сетах, но во втором были проблемы. Россиянка уступала 1:4 и 3:5. Но характер она проявила", - прокомментировала Чакветадзе победу Шараповой над Риске.

"Если говорить про игру, то нельзя сказать, что Мария играла чисто. Снова было много двойных, и достаточно часто Риске добиралась до брейк-поинтов. Если позволить Барти иметь столько шансов на брейк, то ничем хорошим это не кончится. Сама австралийка подает просто великолепно", - отметила она.

Матч второй ракетки мира Эшли Барти и 97-й ракетки Марии Шараповой пройдет в среду вечером.Ранее теннисистки играли друг против друга два раза и одержали по одной победе.

Призовой фонд турнира составляет $2 млн 944,486 тыс.

теннис Мария Шарапова Анна Чакветадзе

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