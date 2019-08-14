"Порту" переложил на "Матч ТВ" вину за срыв показа игры с "Краснодаром"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Директор португальского футбольного клуба "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес заявил, что трансляция ответного матча третьего раунда отбора Лиги чемпионов с "Краснодаром" на территории РФ не состоялась по вине телеканала "Матч ТВ".

По словам Мораеса, "Порту", как правообладатель показа, установил за трансляцию цену в 50 тысяч евро. В свою очередь, "Матч ТВ" предложил 15 тысяч евро, на что получил от "Порту" отказ.

"Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 тысяч евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры", - приводит слова Мораеса "Чемпионат".

"В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За полтора часа до игры мы обрезали сигнал", - отметил сотрудник португальского клуба.

"Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности, так это российский канал. Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей", - сказал он.

Мораес отметил, матч был показан в приложении FC Porto TV, "и второй страной в мире по размеру аудитории была Россия". При этом сначала сигнал на территории России был отключен, а когда сделка с "Матч ТВ" окончательно сорвалась, доступ к сигналу для РФ был открыт.

Ранее анонсировалось, что игру в России покажет "Матч ТВ", но за несколько минут до ее начала было объявлено, что показ не состоится. Вместо этой игры телеканал включил трансляцию матча "Аякс" (Голландия) - ПАОК (Греция).

Как объяснили в телеканале "Матч ТВ", срыв трансляции произошел из-за резких изменений условий со стороны правообладателей показа.

"Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб "Порту" поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча", - говорилось в заявлении телеканала "Матч ТВ"

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Порту" - "Краснодар" прошел во вторник и завершился победой российского клуба со счетом 3:2. По сумме двух встреч (с учетом домашнего поражения - 0:1) "Краснодар" оказался сильнее. Он вышел в раунд плей-офф квалификации, где поборется за путевку в групповую стадию с греческим "Олимпиакосом".