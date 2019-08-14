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Разбившийся в авиакатастрофе футболист "Кардиффа" умер от отравления угарным газом

Эксперты предположил, что отравился и его пилот

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Аргентинский игрок клуба "Кардифф-Сити" Эмилиано Сала перед смерть в авиакатастрофе над Ламаншем отравился угарным газом, установила экспертиза. Об этом сообщило британское Агентство по расследованию авиакатастроф. Ведомство предположило, что такое же отравление мог получить и пилот Дэвид Ибботсон.

В крови Сала уровень карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа) превысил 58%, смертельным считается концентрация выше 50%. Перенасыщение крови угарным газом может вызвать потерю сознания, инсульт и смерть. Теперь следствие будет выяснять причину появления угарного газа в кабине самолета Piper Malibu, на котором летели пилот и футболист.

21 января Сала летел из Нанта, где прощался с игроками одноименного клуба, в Уэльс, где он 19 января подписал контракт с "Кардифф-Сити". Самолет пропал с радаров, когда летел над Ла-Маншем и пилот запросил снижение с высоты 1500 метров. В СМИ появилось аудиосообщение Салы в Whatsapp, которое он отправил близким во время полета, сообщив, что его самолет вот-вот развалится. В самолете были только он и пилот.

4 февраля Агентство по расследованию катастроф сообщило, что найдены обломки Piper Malibu и останки одного человека. Тело подняли, это оказался Сала. Ибботсона так и не нашли.

Аргентина Кардифф Эмилиано Сала Великобритания Нант Франция Ла-Манш

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